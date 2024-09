Rivoluzione trasloco in Comune: "Nuovi uffici già aperti e operativi"

Lavori d’estate nel municipio storico e settembre si apre con i traslochi. Primo step, il trasferimento dell’ufficio anagrafe dal primo piano al pianterreno dell’antico edificio. L’inaugurazione dei nuovi spazi è prevista per domani alle 17: "Una scelta fatta in primis per l’utenza - così il sindaco Angelo Maria Caterina -. La collocazione è migliore in termini di accessibilità. Soprattutto, naturalmente, per la popolazione anziana. Ma abbiamo anche rinnovato arredi e tecnologie, e risanato una parte del palazzo".

È stato avviato negli anni scorsi, e procederà nei prossimi mesi, un intervento complessivo di rivisitazione spazi ma anche restyling e restauro, della sede comunale pozzuolese. "Un palazzo bello, antico, rappresentativo - spiega il sindaco - ma che sicuramente, per età, bisognoso di interventi e di una rivisitazione. Procederemo alla razionalizzazione di alcuni spazi e vi saranno altri spostamenti di uffici. Nel contempo, procederemo, come abbiamo fatto in questi spazi al pianterreno, a sistemare via via un’ala. Questo, naturalmente, cercando di arrecare disagi minimi all’utenza". I nuovi uffici anagrafici e di stato civile sono già aperti e operativi. "Abbiamo comunque previsto un simbolico taglio del nastro. Siamo in periodo di sagra, nella stessa sera, proprio davanti al Comune, è previsto un concerto jazz". Ai cittadini un avviso. "Il Covid ci ha insegnato, allora imposto, l’accesso agli uffici comunali solo previo appuntamento. L’appuntamento è una comodità per tutti, soprattutto per chi lavora e ha problemi di tempo. Ma gli uffici sono aperti negli orari indicati, e i cittadini possono accedere liberamente".

Lavori in Municipio, ma anche di fronte. È infatti partita la macchina per realizzare entro fine anno i nuovi uffici della polizia locale dell’Unione dei Comuni Adda Martesana. Troveranno nuova sede nella palazzina di fronte al Comune, dove già si trovano alcuni ambulatori e spazi pubblici. Sino ad oggi la sede principale della polizia dell’Unione è rimasta a Truccazzano, Comune fuoruscito dell’Unione a inizio anno. "Tutto rimarrà invariato sino a fine anno, come si sa Truccazzano ha mantenuto in essere una convenzione con l’Unione proprio per il servizio vigilanza. Da fine anno procederemo con la riorganizzazione: sede principale a Pozzuolo, e sedi decentrate a Liscate e Bellinzago Lombardo. L’obiettivo è quello di dare ai tre comuni la maggior copertura possibile".