Rivoluzione green "La nostra startup dà nuova vita ai campi sintetici"

di Monica Autunno

Il primo stabilimento ha visto la luce a Piobbico, in provincia di Pesaro, il primo grande evento di presentazione sarà allo stadio U Power di Monza il 14 aprile: ma ha dna dell’Adda Martesana la newco Refield srl, prima startup italiana per lo smaltimento e il riciclo di campi da calcio in erba sintetica, nata nel 2022, pronta al lancio ufficiale. Business industriale e risposta "a un’esigenza che, numeri alla mano, è già, e si farà sempre, più importante. Anche in termini di tutela dell’ambiente e di etica e cultura del recupero in sicurezza". Il quartier generale e di nascita di Refield è ad Albignano d’Adda, frazione di Truccazzano, in via per Trecella. Qui hanno sede principale da decenni le diverse realtà del gruppo Inverfin, in testa Inverplast e Pentaplast, marchi già attivi nel settore della ricerca chimica e produzione di materie plastiche, nonché del riciclo e della produzione di componenti per manti erbosi. Refield è l’ultima nata, Matteo Invernizzi l’amministratore delegato. "Refield - spiega - è la prima realtà italiana a occuparsi concretamente del fine vita dei sistemi di manti in erba sintetica. Il loro numero, campi da calcio soprattutto, è esploso negli ultimi vent’anni: sono presenza fissa nei centri sportivi, ma si usano in allenamento anche in serie A. In compenso lo smantellamento è ancora troppo spesso “rudimentale”. Di qui idea e progetto. Che partono da un presupposto, quello che il campo sintetico è un rifiuto e va smaltito nel rispetto di normativa e in varie fasi". Il campo viene rimosso, tagliato e trasportato in sicurezza allo stabilimento; subisce un processo di scomposizione: sabbia, intaso prestazionale, fibre polimeriche, il cosiddetto backing, ossia il supporto. Da qui può ripartire all’indirizzo di un mercato del riutilizzo infinito, "è la vera economia circolare". Refield conquistatore di un territorio semi vergine. "In Italia ogni anno vengono rimossi oltre un centinaio do campi. L’evento brianzolo sarà occasione per una presentazione del team, "una compagine sociale di cui sono orgoglioso". Newco made in Martesana, primo stabilimento nelle Marche: "È stata una scelta strategica. La posizione nell’Italia centrale ci consente di coprire le varie parti del Paese. Ma contiamo di svilupparci anche in altre aree".