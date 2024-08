Rivolta al Beccaria, i detenuti appiccano il fuoco e tentano un’evasione di massa. Carcere circondato

Milano – Ancora caos al carcere minorile Beccaria di Milano dove nella tarda serata di oggi, sabato 31 agosto, è scoppiata l'ennesima violenta rivolta.

"I detenuti hanno appiccato il fuoco in vari locali e avrebbero tentato un’evasione di massa, raggiungendo la portineria, ultimo varco del penitenziario verso l’esterno. La polizia penitenziaria, sempre a ranghi ridotti, sta facendo del suo meglio per contenere quella che sembra una vera e propria rivolta. L’istituto al momento è cinturato dall’esterno anche dalle altre forze dell’ordine”, ha spiegato in quei minuti concitati Gennarino De Fazio, segretario generale di Uilpa Polizia Penitenziaria.

Reparto Mobile della polizia di Stato all'esterno del carcere Beccaria

La struttura è stata subito circondata da poliziotti e carabinieri, piazzati lungo l'intero perimetro: pare che alcuni reclusi abbiano cercato di scappare scavalcando il muro di cinta, ma l'intervento immediato delle forze dell'ordine ha scongiurato la fuga. Un detenuto sarebbe effettivamente riuscito a uscire dal perimetro del carcere, ma è stato subito ripreso dagli agenti di polizia schierati all’esterno.

Al Beccaria sono arrivati anche gli agenti del Reparto mobile, diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze.Stando alle prime informazioni, ci sarebbero anche alcuni detenuti lievemente feriti, sebbene poco prima di mezzanotte le ambulanze siano ancora ferme all'esterno in attesa di persone da portare eventualmente in ospedale. Gli agenti del Reparto mobile sono invece all'interno del carcere, nell'area vicino alla portineria dell'ingresso principale.

Poliziotti in assetto antisommossa fuori dal Beccaria

“Da troppo tempo - ha aggiunto De Fazio - le carceri, sia per adulti sia per minori, che in realtà ospitano ristretti fino a 25 anni d’età, sono letteralmente allo sbando, nell’illegalità diffusa e in balia delle conseguenze, anche violente, che ne derivano. A pagarne le spese è la polizia penitenziaria, sempre più abbandonata a se stessa dagli slogan della politica, ben lungi dall’affrontare di petto gli annosi, pesantissimi e numerosissimi problemi".

“Se è vero, com’è vero, che l’attuale esecutivo ha ereditato lo sfacelo in cui si trova il sistema penitenziario, derivante da almeno 25 anni di pressapochismo e malgoverno, è altrettanto innegabile che poco o nulla sta facendo per risollevarne le sorti. Il decretino carceri e la sua legge di conversione sono lì a dimostrarlo”, chiosa il rappresentante sindacale.