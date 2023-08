Riuso del legno degli alberi caduti a Milano: Il Comune lancia l'avviso pubblico

A seguito del nubifragio che ha colpito la città il 25 luglio e a fronte della necessità di rimuovere le ingenti quantità di legno accumulatosi lungo le strade, nei parchi e nelle aree verdi a causa della caduta di circa 5mila alberi, il Comune, che ha manifestato sin dall’inizio la volontà di procedere al riuso del legname in ossequio all’economia circolare, ha appena pubblicato l’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse alla sua cessione a titolo gratuito. Il legno degli alberi appartenenti al verde pubblico e abbattuti dal violento temporale, potrà essere assegnato ad associazioni di categoria e imprese del settore, associazioni e organizzazioni no profit, istituti scolastici. E potrà essere riutilizzato allo stato naturale, ossia per la produzione di mobili e arredi e anche per finalità di arredo urbano e all’interno di strutture pubbliche quali parchi, aree verdi, edifici scolastici; il legno cippato potrà essere riutilizzato per produzione di truciolato o, ancora, per biomasse con finalità energetica da fonte rinnovabile. Le spese per il trasporto saranno a carico degli assegnatari".