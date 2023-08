Ristrutturazioni scuole Lavori al rush finale

Ultimi giorni di lavori nelle scuole di Rho prima del suono della campanella. Il Comune ha investito 450mila euro per lavori di adeguamento e manutenzione in diversi edifici scolastici, dal rifacimento dei servizi igienici delle scuole dell’infanzia di via Togliatti e di via del Gerolo al rifacimento della pavimentazione del refettorio della scuola dell’infanzia di via Dei Ronchi, dal rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola di via Buozzi alla sostituzione delle tapparelle e sistemazione dei parapetti interni della scuola Federici di via Mazzo e Medaglie d’oro di via Terrazzano. "Stiamo realizzando i lavori in piena estate, quando gli studenti sono assenti, abbiamo iniziato dai lavori più impattanti dopo aver dialogato con le scuole stesse per individuare gli interventi più urgenti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Emiliana Brognoli –. Siamo partiti dalle scuole dell’infanzia e dalle opere più significative. I plessi saranno sistemati e in ordine prima dell’avvio del nuovo anno scolastico". Ro.Ramp.