Ristrutturazioni con beffa. La class action

Federconsumatori Milano sfida la piattaforma Facile Ristrutturare, azienda leader dei lavori “chiavi in mano“, dopo una serie di segnalazioni su problemi che sarebbero proseguiti anche dopo la supermulta dell’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette. L’associazione legata alla Cgil ha scritto alla società chiedendo di "comunicare le modalità con cui intende porre rimedio ai danni causati ai consumatori coinvolti" e sta raccogliendo le adesioni per promuovere un’azione collettiva. "La gravità delle pratiche commerciali scorrette attenzionate – spiega Carmelo Benenti, presidente di Federconsumatori Milano – ci impone il massimo impegno nella tutela e rappresentanza dei consumatori coinvolti".

A dicembre dell’anno scorso l’Antitrust aveva emesso una sanzione di 4,5 milioni di euro a carico di Facile Ristrutturare e Renovars per presunte pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell’attività di ristrutturazione edilizia di immobili residenziali. Le società, aveva spiegato l’autorità garante per la concorrenza e il mercato, avrebbero diffuso false recensioni online per far risultare un livello di soddisfazione dei clienti superiore a quello reale e, nel caso di Facile Ristrutturare, "è emerso che in alcuni casi applicavano un costo occulto in caso di Iva agevolata al 10%, invece che al 22%". L‘applicazione di un costo occulto in caso di acquisto di materiali per le ristrutturazioni tramite Facile Ristrutturare con Iva agevolata, motivava l’Antitrust, "oltre ad essere contraria alla diligenza professionale, può indurre in errore i consumatori sul prezzo dei materiali di finitura per la ristrutturazione e/o sul modo in cui è calcolato".

A.G.