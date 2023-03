Risse tra ubriachi e bottigliate Tre bar chiusi

Licenza sospesa a tre bar. Lo ha deciso il questore Giuseppe Petronzi, per contrastare i fenomeni di criminalità ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Serrande chiuse per 10 giorni al “Bar Cleophee” di piazza della Trivulziana 3, alla Bicocca: il mese scorso, gli agenti del commissariato Greco Turro erano intervenuti fuori dal locale per una lite tra una cinquantina di persone che si spintonavano e si lanciavano bottiglie di vetro scatenando una guerriglia urbana con tanto di cartelli stradali sradicati e bidoni della spazzatura rovesciati. Dieci giorni di sospensione anche per “La Rumba”, ex “Pub La Gozadera di via Giacosa in zona via Padova, dove risse e aggressioni sono rimaste la normalità e, dalla fine del 2022 a oggi, si sono verificati molteplici episodi violenti. A dicembre scorso, i poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni hanno sedato una rissa all’esterno del locale tra avventori ubriachi. E a febbraio i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale erano intervenuti perché un cliente era stato ferito al volto con dei cocci di bottiglia. Inoltre, il locale è stato già destinatario di quattro decreti di sospensione della licenza e di un decreto di revoca di giugno 2022.

Licenza sospesa per 15 giorni al “Bar Hemingway” di piazza Marinai d’Italia 12 a Sesto San Giovanni. A seguito di controlli effettuati dai poliziotti da maggio 2022 ad oggi, il bar è risultato frequentato da numerose persone pregiudicate, dedite al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti e che, con il loro comportamento hanno creato disagio e disturbo ai residenti della zona.