Risse e spari, licenza sospesa per Essex. Il locale resterà chiuso per dieci giorni

Sospensione della licenza per 10 giorni al bar “Exess” di Bollate, che si trova in via Vincenzo Attimo 57 all’interno del parco Martin Luther King. Lo ha disposto il questore di Milano Bruno Megale nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi.

Martedì pomeriggio, come specificato in una nota della Questura, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Bollate hanno notificato la sospensione alla titolare del locale in quanto, a metà luglio 2024, è avvenuta una violenta rissa tra numerosi giovani, con lancio di tavoli, sedie e altri oggetti, a seguito della quale un ragazzo, colpito con un pugno al volto, ha riportato diverse fratture al viso con una prognosi di 30 giorni. A settembre dello scorso anno, gli stessi carabinieri della Tenenza di Bollate hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un abituale avventore del bar che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha infastidito gli altri clienti del locale per poi avere un atteggiamento violento e aggressivo verso i militari.

Infine, ad aprile 2025, sempre i carabinieri della Tenenza di Bollate sono intervenuti nuovamente in via Vincenzo Attimo, con l’ausilio di un equipaggio del Nucleo operativo Radiomobile di Rho, per la segnalazione di una rissa tra gli avventori durante la quale sono stati esplosi quattro colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola scacciacani.

L’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici di Milano e dell’hinterland viene regolarmente svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Red.Mi.