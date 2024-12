Rissa violenta e urla botte fra due cognati. Uno finisce in ospedale

Momenti di concitazione e forte tensione domenica sera in via Petunie, nel cuore del quartiere Aler, a causa di una rissa avvenuta tra due uomini. Sul posto sono intervenute due ambulanze, quattro auto dei carabinieri e una della polizia locale. I soccorsi sono stati allertati da una chiamata al 112 nella quale si segnalava una lite violenta in corso con due soggetti che si rincorrevano fra le scale e l’androne di un palazzo della via, e uno pare fosse armato di un coltello. I due hanno messo in atto una scena con urla, pugni e calci che ha spaventato i vicini di casa e i residenti delle vie limitrofe. Fortunatamente il pronto intervento delle forze dell’ordine ha impedito il peggio e i due sono stati fermati: uno di questi è stato trasportato in ospedale dove ha avuto una prognosi di 15 giorni per le botte ricevute. A quanto emerso i due litiganti sarebbero cognati e la lite sarebbe scaturita da una discussione per futili motivi. Solo a tarda notte è tornata la tranquillità nel quartiere.

Mas.Sag.