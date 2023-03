Rissa in via Gaffurio, due denunciati. Caccia agli altri partecipanti

Auto dei carabinieri

Milano, 26 marzo 2023 – Due uomini di 42 e 50 anni sono stati denunciati per rissa, sabato pomeriggio a Milano dai carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della Stazione Centrale di Milano.

I militari sono intervenuti in via Gaffurio, dove era stata segnalata una rissa tra 5 persone e sono riusciti a bloccare due uomini marocchini che erano stati coinvolti in una violenta lite con altri tre uomini, verosimilmente di origine pakistana.

I due denunciati sono stati accompagnati, in codice verde, presso l'ospedale Fatebenefratelli, dove il 50enne è stato medicato per una ferita lacero contusa al capo e il 42enne per lievi ferite alla schiena ed al capo.

Sono in corso gli accertamenti e l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza per individuare gli altri soggetti che hanno partecipato alla rissa. Ed è da chiarire la causa di quanto accaduto.

Nell'ambito degli stessi servizi, i carabinieri sono intervenuti in via Galvani per una lite tra più persone. I militari hanno identificato due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di esser stati aggrediti da 3 uomini di origine nordafricana che hanno colpito al fianco con un coltello il 47enne, accusandolo di bere una birra nel periodo del Ramadan. La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico per le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti e l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza.