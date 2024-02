Rissa tra 30 persone durante un servizio tivù. Ferito un 25enne

Rissa in via Zamagna 4, davanti a un palazzo Aler del quartiere San Siro tra i più problematici della zona. I disordini sono scoppiati poco dopo le 15 mentre erano in corso le riprese di una trasmissione televisiva e hanno coinvolto una trentina di persone, tra cui un ragazzo di 25 anni che è stato soccorso in codice verde per una ferita alla mano causata verosimilmente da una lama. È intervenuta la polizia locale e, in supporto, la polizia di Stato. Alcuni testimoni riferiscono che un cameramen sia stato colpito durante i tafferugli