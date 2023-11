Rissa in strada. Due i feriti

I militari sono intervenuti in via Garibaldi, nella notte tra lunedì e martedì, in seguito alla segnalazione di una rissa. I carabinieri sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma non hanno trovato testimoni dell’accaduto. Hanno quindi perlustrato la zona e rintracciato due marocchini feriti, visitati poi dal personale sanitario, arrivato con due ambulanze. I soccorritori hanno valutato le condizioni dei due uomini sul posto, per poi accompagnarli al pronto soccorso degli ospedali San Carlo e San Paolo, entrambi in codice verde, con lesioni superficiali. In seguito agli accertamenti, uno dei due, 36 anni, è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione e perciò, al termine di tutte le verifiche, sarà accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri. L’altro, 24enne, in Italia senza fissa dimora, sarà fotosegnalato per l’identificazione, una volta dimesso dall’ospedale. I carabinieri hanno anche fermato un 30enne di origine marocchina destinatario di due ordinanze di custodia cautelare.