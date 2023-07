Rissa in piazza Montanelli Ventenne accoltellato davanti a un locale Operato, si salverà

di Laura Lana

È stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda dove è stato operato. È fuori pericolo, ma poteva rimetterci la vita un 20enne, vittima di un’aggressione che ha animato piazza Indro Montanelli ieri alle 5.30. È stato preso a coltellate, dopo una rissa che ha probabilmente coinvolto due gruppi sudamericani rivali fuori dal Glass Cube. Il giovane, residente a Cinisello Balsamo, è un italiano, con origini ecuadoriane e con precedenti di droga: quantitativi piccoli per uso personale. È stato ferito alla schiena, al torace e alla spalla con un coltello che non è stato ritrovato. La lesione alla spalla è stata quella più grave, che ha richiesto l’operazione appena arrivato al Niguarda. Quando in piazza Montanelli sono arrivate l’ambulanza e l’automedica con il 20enne c’erano due amici di 30 anni: senza alcuna ferita, gli unici rimasti della banda aggredita, sono rimasti in silenzio davanti agli agenti del commissariato di Sesto che indaga sull’accaduto. "Siamo stati picchiati e poi sono scappati", si sono limitati a dire i due 30enni alla polizia, senza dare risposta sui motivi della rissa o sugli altri soggetti coinvolti. Un silenzio che è comune in queste risse, che in genere continuano a distanza ravvicinata tra rivalse e vendette. Il commissariato, guidato dal vicequestore Anna Bruno, ha già acquisito le immagini delle telecamere della zona: dai video si potrà ricostruire la dinamica della vicenda e dare un volto agli autori dell’aggressione, che senza l’intervento degli operatori del 118 sarebbe potuta finita in modo più grave. Non è la prima volta che l’area, a confine con Milano e a pochi passi dal polo universitario, è animata da episodi di violenza. Nel recente passato c’era già stata una rissa e il locale era già stato segnalato con un esposto da parte dei residenti, che aveva portato anche a una diffida. Dopo questo atto, il ristorante aveva chiesto e ottenuto anche la licenza per organizzare serate di musica dal vivo e dj set. Soprattutto nel weekend, le serate sudamericane richiamano però anche queste bande. Il rischio è che si crei un problema di ordine pubblico, con risse e aggressioni all’esterno del locale come anni fa accadde con il Melody del Rondò.