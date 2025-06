Risorse umane e appalti. Afol cerca funzionari

Funzionari servizi amministrativi servizio sviluppo

risorse umane

Sede di lavoro: Milano. Contratto: tempo indeterminato, full time 36 ore. Afol Metropolitana rende noto che è indetta, per la propria organizzazione, una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti requisiti specificati nel bando. https://www.afolmet.it/2025/06/03/selezione-per-funzionari-per-lo-sviluppo-delle-risorse-umane/

Funzionari servizi amministrativi servizio appalti

e contratti

Sede di lavoro: Milano. Contratto: tempo indeterminato, full time 36 ore. Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per formare una graduatoria di funzionari servizi amministrativi da inserire a tempo

pieno e indeterminato nelle sede di Milano. Per info:

https://www.afolmet.it/2025/05/30/selezione-per-funzionari-del-servizio-appalti-e-contratti/