Rischio sfratti alle case popolari Affitti e bollette di luce e gas: 32mila euro di debiti a famiglia

di Massimiliano Saggese

Case popolari: la Libas consumatori denuncia l’allarme sfratti. Nella sola Rozzano, secondo l’associazione, ci sono 1.880 nuclei familiari che hanno accumulato complessivamente 57 milioni di euro di debito (32mila euro a famiglia) tra affitti, luce, gas e altro. Aler ha inviato complessivamente centinaia di avvisi di decadenza, dei quali circa 160 nella sola Rozzano. Secondo Francesco Belluscio, portavoce della Libas, non viene promossa adeguatamente la legge sul sovraindebitamento per morosità incolpevole e gli inquilini finisco in mano ad avvocati (Aler a Rozzano ne ha attivi una ventina) che propongono accordi impossibili per gli inquilini. "La situazione a Rozzano è molto difficile e complessa. Sono molti i casi di morosità incolpevole per i quali Aler, al posto di inviare lettere di morosità e far firmare cambiali dovrebbe suggerire di aderire alla legge sul sovraindebitamento. Questo è l’unico modo per poter accompagnare gli inquilini morosi ad uscire dalla loro crisi. Ogni volta ci troviamo ad affrontare inquilini morosi che si trovano lettere da parte degli avvocati di Aler con le quali gli viene proposto di firmare e cambiali da migliaia di euro che non solo non saranno in grado di ottemperare, ma che una volta firmate cancellano l’eventuale prescrizione del pregresso". Questo accade anche con chi ha morosità con i fornitori di servizi quali luce e gas. Libas ci ha fatto il caso di una donna esposta per 89mila euro, morosità incolpevole a causa del figlio che ha chiesto l’intervento della legge sul sovraindebitamento ma ancora non è riuscita a ottenere la dilazione del pagamento di tutti i debiti, non solo quelli dovuti ad Aler ma anche alle aziende fornitrici di servizi come luce e gas. Una corsa contro il tempo perchè su di lei pende lo sfratto previsto per il prossimo 21 luglio. La dilazione del pagamento prevede una rateizzazione con 200 euro mensili. Questo si può fare quando viene riconosciuto che il debito è dovuto a una serie di vicissitudini da annoverare fra le morosità incolpevoli. Secondo Aler, per quanto riguarda Rozzano la situazione-sfratti non è drammatica. Su 4479 contratti attivi a Rozzano sono 88 i nuclei familiari decaduti per morosità e 74 quelli per superamento della soglia Isee che dà diritto ad avere la casa popolare.