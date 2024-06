Riqualificazione dell’area ex Kanthal:. Pd contrario

Contro il raddoppio di via Alberti a quattro corsie e dell’investimento di circa un milione di euro. Il Pd boccia il progetto complessivo per la riqualificazione dell’area ex Kanthal, che l’altra sera è stato approvato a maggioranza dal consiglio comunale. "Con altri 500mila euro si dovrà realizzare una rotatoria in prossimità del centro commerciale propedeutica alla futura realizzazione della campana, una strada nel Parco Grugnotorto che costeggia l’edificato per unire l’ingresso a nord della città con via Alberti", denunciano i Dem, che avevano raccolto nei mesi scorsi opinioni, proposte e domande dei residenti che si sono poi trasformate in 59 osservazioni al piano.

"I cittadini chiedevano di investire i soldi pubblici in altre opere piuttosto che nell’allargamento di una strada, come ad esempio la sistemazione dell’area della piscina di via Alberti e la messa in sicurezza degli incroci di via Brunelleschi e Bramante - commenta il capogruppo Marco Tarantola -. Giunta e maggioranza, con le loro richieste all’operatore privato, sono riusciti a peggiorare il progetto originale, spendendo risorse per interventi inutili e dannosi per il Parco".

La.La.