Riqualificazione della Varesina al via a Ospiate

Attesa da decenni, la riqualificazione della Varesina nel tratto urbano e abitato della frazione di Ospiate diventa realtà. Sono iniziati ieri mattina i lavori sulla Varesina, l’obiettivo è la riqualificazione della zona con la realizzazione di una rotonda in sostituzione del semaforo attualmente esistente tra la Varesina, via Repubblica e piazza Indipendenza. Diversi i vantaggi del progetto che renderanno la frazione bollatese più a ‘misura d’uomo’: sono previsti l’allargamento dei marciapiedi e degli spazi disponibili per biciclette e pedoni, il restringimento della carreggiata con conseguente riduzione della velocità delle auto in transito. Il sottopassaggio pedonale, inoltre, sarà chiuso e i pedoni avranno il loro passaggio in superficie. Ma non solo. Per abbellire l’area verranno piantati nuovi alberi e nuovi arredi, ad esempio gli stalli di sosta per le biciclette. I lavori dureranno sei mesi e sono stati finanziati con 700mila euro che il Comune ha ottenuto tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La prima parte del cantiere riguarderà il tratto compreso tra la farmacia comunale e via Sassolungo. In questa fase, le corsie stradali saranno solo 2 (una per senso di marcia) invece delle quattro attuali. La segnaletica avverte gli automobilisti del restringimento di carreggiata e della presenza del cantiere.

La fase successiva prevede anche la chiusura dell’accesso a piazza Indipendenza, ma avverrà a scuole chiuse per non creare disagi agli studenti e alle famiglie. Anche la piazza diventerà un luogo più vivibile. "Dopo l’inaugurazione della Variante Varesina un anno fa, la strada ha perso la sua funzione di via di scorrimento – spiega Alberto Grassi, vicesindaco, assessore ai lavori pubblici e infrastrutture –. Il nostro obiettivo, ora, è renderla una strada residenziale".

Ro.Ramp.