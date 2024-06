Rione San Carlo. Rigenerazione da 5 milioni

Un’altra zona del piccolo territorio bressese sarà "rigenerata" con rinnovati spazi indoor e outdoor per gli scolari, per i giovani sportivi e per le famiglie: il comparto urbanistico del quartiere "San Carlo", nel quadrante di nord-est, che gravita intorno alla scuola media pubblica "Benzi-Manzoni" di via Patellani, sarà interessato da un’intensa riqualificazione ambientale nel giro di appena due anni. Dopo il cosiddetto "Quartiere Ben-Essere" nella zona di via Villoresi, a sud-est, con il progetto per la costruzione del palazzetto dello sport e con l’iter dei lavori già iniziato, tra via Patellani e via don Sturzo, grazie a uno stanziamento statale Pnrr di ben 5 milioni di euro, sta per nascere il progetto urbano, che coinvolgerà le aree verdi, gli spazi didattici e le palestre di due scuole comunali: senza dimenticare la realizzazione di una pista ciclabile, che partirà dal parco del cimitero e che attraverserà le piccole strade del "San Carlo" fino alla "Benzi Manzoni".

Le tempistiche di intervento sono ravvicinate, visto che "il progetto esecutivo e il successivo bando di gara dovranno concludersi entro il 2024 - spiega il sindaco Simone Cairo (nella foto) -. I lavori dovranno iniziare nelle prime settimane del 2025. Nell’ultimo consiglio è stato votato l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 con questo progetto. Possiamo continuare con l’iter, che prevede, in particolar modo, la riqualificazione della Benzi-Manzoni". Nei fatti, ci sarà l’efficientamento energetico della scuola di via Patellani, così come accadrà per la palestra della "E. Romani" di via don Sturzo. Oltre allo sport, il progetto di rigenerazione urbana promuoverà l’aggregazione e il divertimento dei bambini e dei ragazzi: per esempio, ci sarà il restyling del playground e delle aree giochi. Giuseppe Nava