Rigenerazione urbana per recuperare via Gobetti

Al via il progetto di rigenerazione urbana dell’area che si trova tra via Gobetti e via Verga a Bollate. Il progetto finanziato con fondi Pnrr per un importo di 850mila euro prevede la bonifica dell’area con la messa in sicurezza dai rifiuti e la realizzazione di un Pump track, ovvero un circuito per biciclette (Bike park) composto da discese e curve. Bici, ma non solo. L’area diventerà uno spazio di gioco e di aggregazione per tutto il quartiere. "Questo cantiere rappresenta l’avvio di un interessante progetto di rigenerazione urbana per la nostra città che getta le basi per un bell’intervento sostenibile e inclusivo - dichiara l’assessore all’Ambiente e decoro urbano Emilia Pistone -. Il bike park che nascerà in questa zona non è pensato solo per gli amanti delle due ruote, ma anche per promuovere l’aggregazione grazie a uno spazio moderno e accessibile a tutti. Un esempio concreto di come le risorse europee possono tradursi in miglioramenti concreti per il territorio". Il termine lavori è previsto per agosto 2025. Ro.Ramp.