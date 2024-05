Rigenerazione urbana con sei milioni di fondi

Uno dei progetti avviati in città che cambierà volto al territorio è il Parco dello Sport. Si tratta di un piano con investimenti Pnrr per 5 milioni di euro (più oltre un milione di finanziamento pubblico), inserito nella misura dei "progetti di rigenerazione urbana". Il parco dedicato agli sportivi sorgerà nei prossimi mesi in via Vespucci e sarà il collegamento tra le strutture esistenti, con nuove attrezzature sportive, funzioni e servizi. Il parco include il campo da calcio Cereda, di recente riqualificazione, la piscina (a lungo attesa dai cesanesi dopo il fallimento dell’impianto anni fa: ora tutte le pratiche per la realizzazione stanno finalmente per essere concluse), un campo multisport e un nuovo terreno da rugby, disciplina cara a Cesano, dove milita la storica squadra. I lavori procedono con la bonifica di circa 5.500 metri cubi di un vecchio cumulo di terreno che deve essere diviso, separato in frazioni e portato in discarica. Poi si procede con la bonifica del terreno: qui la procedura sarà sul sito e la terra sarà parzialmente riutilizzata per gli interventi successivi. Poi il cantiere partirà da nord, dal parcheggio della piscina, e si scenderà per la costruzione del campo da rugby, la riqualificazione di quello attuale e la costruzione del campetto polifunzionale. A questo progetto si aggiunge quello del civic center nel quartiere Tessera, anche questo già approvato, che ha ottenuto un complessivo finanziamento con fondi Pnrr di circa 5 milioni di euro. Viene tutto riqualificato con punti di aggregazione, una nuova scuola e ristrutturazione del teatro.

F.G.