Rifiuti sui marciapiedi. Il sindaco: "Vergogna"

Continuano gli episodi di abbandono di rifiuti nelle strade di Cormano: questa volta, anche di domenica, come l’altro ieri, e con cumuli di grandi sacchi azzurri, per esempio lasciati uno accanto all’altro (nella foto), creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione questa, che provoca degrado urbano sul territorio cittadino, come accade sempre più spesso sia sui marciapiedi dei quartieri sia nei parchi municipali: "I comportamenti incivili stanno sempre più caratterizzando la nostra città - si lamenta il sindaco cormanese Luigi Magistro -. È inaccettabile che accada tutto questo! Queste persone incivili lavorano anche nei giorni festivi, lasciano i sacchi ai piedi dei cestini pubblici, che diventano degli spazi di discarica, senza rispettare il nostro ambiente. Ormai ci troviamo a inseguire modalità da terzo mondo!".

Giu.Na.