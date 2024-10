Rifiuti, essere virtuosi paga: 25 milioni nelle casse comunali. Ecuosacco festeggia 10 anni

Rifiuti, essere virtuosi paga: 25 milioni nelle casse dei comuni in 10 anni fra contribuiti e minori costi di smaltimento, Ecuosacco festeggia i due lustri e guarda al futuro: obiettivo, differenziata totale, grazie al sacco rosso il territorio oggi si aggira intorno al 90%, "traguardo raggiunto solo con l’impegno delle famiglie", dice Alberto Fulgione, presidente di Cem, gestore del servizio sul territorio. La rivoluzione della spazzatura cominciò da Grezzago e non si è più fermata. Un gala a Bellusco ha sottolineato il traguardo. È nato tutto da un’intuizione semplice, ma decisiva: dal 2014 un codice numerico sul sacco permette di risalire al proprietario, una scelta che ha finito per responsabilizzare tutti: da allora si è separato di più e meglio. "Oggi il sacco con il numero di identificazione è stato adottato in 48 Comuni, ma in molti altri è pronto a partire – aggiunge il presidente –. Grazie al progetto la differenziata è cresciuta del 9%, mentre la produzione di secco pro capite annua è diminuita del 39%: oggi è a 53 chili a persona". Obiettivi che si sono tradotti nel tesoretto milionario finito nel tempo nelle casse dei municipi. Se nei prossimi dieci anni tutti e 75 i comuni di Cem adotteranno Ecuosacco "si potrebbe registrare una diminuzione del secco di 87mila tonnellate con minori emissioni per 68,5mila tonnellate e un risparmio economico globale di 74milioni". "Siamo orgogliosi dei risultati. Senza l’impegno dei cittadini nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".

Ospiti d’onore della festa, Andrea Giuliacci, il meteorologo-climatologo, e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia: "Se vogliamo vivere in un ambiente più sano – hanno ribadito – c’è bisogno del contributo di tutti e non dimentichiamoci che il nostro benessere dipende da quello della natura".

L’evento è stato preceduto dalla premiazione dei comuni Weplogging che lo scorso 11 e 12 maggio hanno vinto la due giorni di raccolta rifiuti abbandonati nelle campagne e a bordo strada firmata Cem. Sul podio Colturano, Rodano e Cornate d’Adda.

Barbara Calderola