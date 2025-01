Richieste d’aiuto in aumento. Serve personale

"Obiettivo sicurezza", super-lavoro per la polizia locale a Pioltello: 37 richieste di aiuto al giorno, aumentate di 500 in un anno (in tutto sono 13mila 700), e quasi 6mila interventi in 12 mesi. La prevenzione paga, ma servono forze e al comando arrivano 6 agenti in più. San Sebastiano di impegno per il corpo guidato da Mimmo Paolini ed esteso anche a Rodano. Il potenziamento dell’organico "permetterà di ampliare la copertura del territorio e di rispondere con più efficienza alle esigenze della comunità, affrontando le sfide quotidiane con maggiore prontezza - spiega la sindaca Ivonne Cosicotti - . Ci auguriamo che l’incremento delle risorse contribuisca a elevare il livello di tutela, garantendo una protezione costante e capillare a tutti i cittadini".

Fra le attività più impegnative portate avanti l’anno scorso rientrano gli accertamenti anagrafici, oltre 3mila nel 2024 "con riscontro in 1.975 casi, e 63 fotosegnalati, "numeri che testimoniano un monitoraggio costante per evitare pericoli", sottolinea Paolini. Il controllo "è accurato e continuo", l’Amministrazione richiede una verifica scrupolosa di ogni accertamento. Un approccio che ha permesso "di giocare d’anticipo" su situazioni a rischio attraverso controlli sistematici, inclusa l’ispezione di tutti i seminterrati della città per rilevare eventuali irregolarità o pericoli. Mentre, un’attenta gestione dell’ospitalità, con un’analisi scrupolosa di tutte le strutture ricettive, ha portato a diversi arresti. Forte l’impegno anche per prevenire i reati ambientali: le fototrappole hanno aiutato nelle quasi 2.500 operazioni del 2024 su questo fronte, pari a 102 giornate di lavoro. Bar.Cal.