Ricettazione e riciclaggio di auto di grossa cilindrata. Fermati due cittadini bielorussi

A Sesto San Giovanni la polizia ha fermato un cittadino bielorusso di 27 anni e una sua connazionale di 22 ritenuti responsabili di ricettazione e riciclaggio di autovetture. Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni, proseguendo un’attività sul territorio cittadino inerente alla ricettazione di autovetture di grossa cilindrata da parte di cittadini lituani, hanno notato più volte una city car compatta che, con targhe ucraine, si aggirava per le strade senza apparente meta. Sabato i poliziotti di via Fiume hanno notato le due persone fermare l’auto in via Torino e scendere nel box sotterraneo di uno stabile trasportando un trolley.

Chiusisi per una decina di minuti nel box, nel quale i poliziotti hanno scorto un fuoristrada dal valore di oltre 230mila euro, i due hanno poi fatto ritorno alla propria auto senza il trolley. Lunedì, verso le 15, l’uomo è tornato a bordo della sua auto in via Torino per entrare nel box faticando con le chiavi per aprirlo: subito bloccato dai poliziotti, l’uomo ha tentato la fuga rompendo la chiave nella serratura rendendo, così, necessario l’intervento di un fabbro; all’interno del box è stata rinvenuta, oltre alla valigia di grosse dimensioni lasciata il sabato precedente, il fuoristrada con targa tedesca e molto altro materiale.

Si è subito capito essere tutto atto alla ricettazione e riciclaggio di autovetture: sono state rinvenute 150 targhe di autovetture di varie nazionalità, molte delle quali con allegati documenti con numero di telaio, 15 documenti di identità di vari soggetti di varie nazionalità dell’Est Europa, chiavi di varie autovetture sia già stampate che vergini, tablet, strumenti di diagnostica/reset e lettura codici di tutte le auto, attrezzature laser specifico per scrittura su acciaio e disturbatori di frequenza.