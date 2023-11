Ricercato per furti e rapine nell’hinterland di Milano: bloccato a Ventimiglia su un pullman partito da Barcellona

Milano – Era ricercato per una lunga serie di reati, tra i quali una rapina a mano armata, commessi nell’hinterland di Milano: un 24enne, residente a Milano, è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera alla barriera autostradale di Ventimiglia durante un controllo su un pullman proveniente da Barcellona.

Il giovane, con un lungo curriculum criminale alle spalle, quando è stato controllato dagli agenti ha mostrato solo una fotocopia del passaporto. I poliziotti hanno così deciso di approfondire le verifiche e dai terminali è emerso il profilo criminale del giovane e l’ordine di carcerazione del Tribunale di Monza, emesso pochi giorni fa, dopo una rapina con un coltello a un coetaneo in un parco per sottrargli lo smartphone.

A suo carico risultano inoltre furti in abitazione, lesioni personali, reati legati agli stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Per il giovane sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere di Sanremo.