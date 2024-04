Riccio incastrato in filo di nylon salvato dai volontari Plastic Free

Era rimasto incastrato in un filo di nylon che gli impediva di muoversi, i volontari di Plastic Free impegnati a ripulire Cernusco dai rifiuti hanno salvato anche la povera bestiola, un riccio imprigionato nell’immondizia. Soddisfazione generale e obiettivo di salvaguardia ancora più sentito, visto che a beneficiare della domenica a caccia di discariche abusive è stato soprattutto l’animale in difficoltà. All’evento si è presentato un piccolo esercito, 40 volontari. Il prossimo è il 18 maggio, le iscrizioni sono già aperte. Di recente insieme a Milano Cernusco ha ottenuto dall’organizzazione la patente di "Comune plastic free" – solo 9 i centri lombardi entrati classifica, due nell’hinterland - per l’impegno su cinque pilastri: lotta contro la pattumiera abbandonata, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con l’associazione. Bar.Cal.