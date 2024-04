Riky Oliver, da Milano a Santiago in bicicletta: in balia del vento, dall’inferno al paradiso grazie a un amico

Milano, 17 aprile 2024 – “Mi sono svegliato che stavo per morire e vado a dormire che sono in paradiso”. È questo l’epilogo di due giorni in balia del freddo e del vento forte vissuti da Riccardo Oliva, per gli amici Riky Oliver, in Francia.

Il giovane milanese, amante degli sport all’aria aperta, è partito sabato 13 aprile dal Duomo di Milano in direzione Santiago di Compostela, in sella alla sua bicicletta.

In questo momento si trova in Francia, poi attraverserà la Spagna fino ad approdare in Portogallo, per arrivare dopo più di 3500 km a Santiago, meta di pellegrine e camminatori.

Riccardo tiene costantemente aggiornati i suoi amici e i suoi follower tramite la sua pagina Instagram. E proprio nelle ultime stories ha raccontato i momenti difficili che ha dovuto affrontare due notti fa in tenda: “Tre ore di sonno e quattro ore a battere i denti. Il vento ha cambiato tutte le carte in tavola, – 2° e sacco a pelo da 15°. Al primo che mi dice ‘tanto questo viaggio è più facile’, lo faccio dormire fuori qua”.

Ma il suo coraggio e la sua forza di volontà sono stati premiati: “Per oggi sono arrivato e dopo il vento folle ho trovato un posto magico”.

Riccardo si è improvvisamente ricordato di un amico, che abita proprio nelle vicinanze del luogo dove si trovava: “L’ho conosciuto un anno fa, per caso, fuori da un bar, mentre mangiavo un panino. Dopo aver capito che un’altra notte all’aperto sarebbe stata impossibile, gli ho scritto. Lui (francese, che sa anche parlare italiano, e tra i migliori addestratori di cani da caccia in Europa), mi ha risposto alle 6.40 del mattino”.

E gli ha dato tutta l’ospitalità di cui il 24enne aveva bisogno, nella sua casa di Revest-du-Bion. “Mi fermerò qui un’altra notte – ha detto lo sportivo –. Ma sto bene, le gambe tirano di brutto ma non sento niente, anche se ho fatto veramente tanta salita. Se il vento da voi a Milano è stato forte, non avete idea di quanto lo sia stato qui”.

Milano-Santiago non è la prima avventura in bicicletta del 24enne. Nel 2021 si è fatto dal capoluogo lombardo a Palermo, l'anno dopo dal Duomo è arrivato fino a Capo Nord, nel 2023 ha attraversato le Alpi Francesi per una bella Torino-Nizza.