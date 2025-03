Ricariche per le auto elettriche. Installate sette nuove colonnine

La mobilità elettrica diventa sempre più una realtà concreta con l’attivazione di sette nuove colonnine di ricarica, installate grazie alla collaborazione con Enel. Le strutture, distribuite in diversi punti del territorio, permettono di ricaricare due veicoli con temporaneamente grazie alla tecnologia Fast da 90 kilowatt, riducendo i tempi di attesa. "Le colonnine rappresentano un’opportunità concreta per chi già usa un’auto elettrica e per chi sta pensando di acquistarne una. Uno dei principali ostacoli alla diffusione di questi veicoli è la carenza di punti di ricarica ed è essenziale che una città come la nostra si doti di infrastrutture adeguate" - spiega l’assessore alla Mobilità Massimo De Rosa -.