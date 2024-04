Riapre lo skatepark nel Giardino della pace

Sfrattato dal nido in costruzione il nuovo skatepark di Cernusco ha riaperto nel Giardino della pace in via don Sturzo. Una posizione discussa e condivisa dopo l’avvio del cantiere dell’asilo con il Centro giovanile. Era nato tutto dalla protesta dei genitori delle elementari sull’ubicazione della nuova scuola, inizialmente prevista nel giardino delle elementari, una raccolta firme e la contrarietà a cancellare lo spazio verde della primaria per fare posto ai bebè aveva spinto l’Amministrazione a un ripensamento. L’asilo è stato spostato sempre all’interno del quartiere Tre Torri, ma un po’ più in là. Ora tutto è sistemato.Bar.Cal.