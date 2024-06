Riapre la piscina col nuovo gestore. Resterà per 10 anni

La piscina di via Parri riapre domani con la speranza che venga presa d’assalto appena ritornerà il bel tempo. Arona Active, che gestirà l’impianto nel prossimo decennio, avvierà prima la parte all’aperto e, nel corso dell’estate, anche quella al coperto che tornerà operativa. Per le vasche al coperto l’inaugurazone è prevista per il primo luglio. L’impianto di via Parri torna a pieno regime a due anni e mezzo dal fermo forzato imposto dal fallimento di Gestisport. L’affidamento ad Arona Active della durata di 10 anni, oltre al versamento di un canone annuale a favore dell’ente e di un contributo annuale per progetti di carattere sociale, prevede che il gestore realizzi interventi sull’impianto per oltre mezzo milione di euro.

Mas.Sag.