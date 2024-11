Riapre la cucina di via Giusti: serve 1.600 pasti

Riapre il centro di cottura della Giusti, chiuso un anno fa, dopo i lavori di riqualificazione da 400mila euro. È stata "migliorata la funzionalità e l’efficienza del centro, mantenendo elevati standard di igiene e migliorando ulteriormente le condizioni di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici", spiegano da Palazzo Marino. Il centro cucina è tornato a produrre 1.600 pasti al giorno. Milano Ristorazione e Comune di Milano hanno scelto di realizzare qui anche una delle azioni del progetto pilota finalizzato alla riqualificazione dei refettori della scuola primaria, sotto l’ala del progetto europeo Food Trails, con fondi Horizon 2020. Per migliorare l’esperienza del pasto si punta su interventi coordinati che rigenerano soffitti e pavimenti, illuminazione e arredi, passando dallo storytelling e si "trasforma l’esperienza legata al cibo in vero momento educativo – sottolinea la vicesindaco e assessore all’Educazione, Anna Scavuzzo –. L’educazione al cibo sano aiuta anche a ridurre gli sprechi, e la convivialità in luoghi belli e accoglienti è importante perché il pasto sia occasione di crescita per nuove generazioni sempre più consapevoli del valore del cibo".

Si.Ba.