Riapre in anticipo la rotonda di Conterico. Ma altri cantieri saranno avviati da martedì

In anticipo rispetto all’annunciato cronoprogramma, nel pomeriggio di venerdì ha riaperto al traffico la rotatoria della Paullese, in località Conterico. Il rondò era stato chiuso, in direzione di Milano, nell’ambito dei lavori di restyling della Paullese e lo stop alle auto aveva creato più di un disagio ai pendolari di Paullo diretti verso il capoluogo. Ora il calvario è finito, ma per gli automobilisti dell’ex statale 415 già si preannunciano nuove limitazioni e deviazioni. Come quella che da martedì 11 vedrà chiusa, per chi proviene da Milano, la corsia in direzione del centro commerciale Paullese Center. Il divieto si protrarrà per circa 9 mesi, per consentire la riqualificazione della passerella ciclo-pedonale all’altezza di Pantigliate. "So che queste attività stanno creando disagi ai pendolari e alla cittadinanza e di ciò mi rammarico – afferma Daniela Caputo, consigliera di Città metropolitana delegata alle infrastrutture –. In questi mesi mi sono recata a più riprese in cantiere per verificare personalmente lo stato dell’arte e rappresentare che il nostro impegno è teso a consegnare nel più breve tempo possibile un’infrastruttura moderna, sostenibile e funzionale".

Intanto, da più parti nel Sud-Est si levano appelli per migliorare la sicurezza stradale. A Cerro al Lambro la lista “Solidarietà civica indipendente“ ha annunciato una mozione urgente per chiedere l’installazione di un semaforo pedonale illuminato lungo la provinciale per Sant’Angelo, nella frazione di Riozzo, in un tratto di competenza comunale al confine con Melegnano. A Segrate gli automobilisti segnalano la mancanza d’illuminazione lungo la circonvallazione dell’Idroscalo. A.Z.