Riapre il parco di Villa Litta: "Danni ingenti, piante crollate. Ma ora l’area è accessibile"

Riapertura del parco pubblico di Villa Litta e 13esima edizione della Giornata del Parco Storico, oggi a Lainate. Chiuso dallo scorso 24 luglio a causa del nubifragio che aveva causato ingenti danni e l’abbattimento di molti alberi, dopo gli interventi di messa in sicurezza delle ultime settimane, il parco pubblico torna fruibile ai cittadini. "È con grande soddisfazione che riapriamo il nostro parco che, nonostante abbia subìto alcune perdite, continua a mantenere il suo fascino e ad essere amato e fruito da tutti i cittadini lainatesi di ogni età - commenta il sindaco lainatese, Andrea Tagliaferro -. A seguito della tempesta che si era abbattuta su Lainate a fine luglio e che aveva interessato con una particolare violenza anche il parco storico di Villa Litta, eravamo stati costretti a disporne la chiusura per mettere in sicurezza l’intera area e consentire una serie di interventi da parte di specialisti". Questa riapertura rappresenta un altro passo avanti per restituire parco e giardino della Villa al pubblico. Il Comune, infatti, dopo il nubifragio era riuscito in pochi giorni a mettere in sicurezza il Ninfeo per garantire la ripresa delle visite guidate, riattivate già ad inizio agosto. Poi era stata messa in sicurezza la parte di parco dietro il Ninfeo riaperta a inizio settembre. "Dopo ci siamo dedicati alla parte pubblica del parco dove i danni sono stati davvero ingenti e le piante crollate o danneggiate sono state diverse decine. Oggi finalmente i cittadini potranno tornare nel parco", conclude il sindaco. La riapertura coincide con la Giornata del Parco storico organizzata dal Museo Il Ninfeo di Villa Litta con l’intento di far conoscere il patrimonio arboreo secolare.