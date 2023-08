Riapre il cinema a Villa Ghirlanda Silva Tra Barbie, Indiana Jones e laboratori

Riapre con il cult di questa estate, "Barbie", l’arena cinematografica di Cinisello Balsamo. Domani riprenderà la programmazione della rassegna nel parco di Villa Ghirlanda Silva, che era stata sospesa alla fine di luglio per motivi di sicurezza per i danni del nubifragio. L’area cinema è stata opportunamente delimitata e torna quindi fruibile con proposte per tutta la famiglia. Si riparte dalla pellicola più rosa e glamour del momento: la storia dell’iconica bambola della Mattel, interpretata da Margot Robbie, sarà proiettata alle 21,15 all’interno del parco storico di via Frova. Martedì, sempre alla stessa ora, sarà la volta di "Mavka e la foresta incantata", anticipata alle 20,15 da una sessione di truccabimbi. Mercoledì torna il cinema d’autore e la promozione del ministero a 3,50 euro con la commedia italiana di Riccardo Milani "Grazie ragazzi", che vede un cast d’eccezione con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e Giorgio Montanini. Il mese di agosto chiude giovedì 31 con l’ultima interpretazione di Harrison Ford nella saga di "Indiana Jones" nel capitolo "Il quadrante del destino". Il film sarà anticipato da un laboratorio di crittografia antica (Codice di Polibio e Cifrario di Cesare) dalle 20,15. La rassegna non si fermerà nel mese di settembre: l’ultima tranche della programmazione sarà annunciata nei prossimi giorni.

La.La.