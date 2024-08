Passerella sulla M4: "Conclusa la posa"

Si è conclusa la posa di tutta la struttura della passerella ciclopedonale che collegherà piazza Tirana alla stazione M4 San Cristoforo e a via Martinelli. In questi giorni stanno posando il fondo della passerella (le lastre che fungono da “pavimento” della passerella), fondo che verrà poi rifinito in seguito.

Sempre in tema di lavori per la M4, da lunedì riaprirà la viabilità in via Lorenteggio, in direzione centro. A conclusione di alcuni lavori nei pressi della M4 Stazione Tolstoj la circolazione tornerà possibile su una corsia della carreggiata sud (direzione centro) di via Lorenteggio, nel tratto compreso tra via Tito Vignoli e via Leone Tolstoj. In piazza Frattini sono previste alcune parti con sistemazione con terreno a verde, un’altra pavimentazione in ghiaia pensata per eventi, un’area cani e diversi alberi (107 tra alberi nuovi e ripristinati) e 400 metri di piste ciclabili oltre ad aree giochi.