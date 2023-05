Rozzano, riapre l’ambulatorio di Diabetologia. Era stato sospeso

Rozzano (Milano) – Da questo mese è riaperto al pubblico l’ambulatorio specialistico di Diabetologia che era stato sospeso e a cui si potrà accedere su prenotazione il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. È attivo inoltre il nuovo ambulatorio specialistico di Neurologia con apertura al pubblico il giovedì dalle 8.15 alle ore 16.45 sempre su prenotazione. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale in tema di salute pubblica si sposa pienamente con il recente potenziamento dei servizi attivato da Regione Lombardia e Asst Melegnano e Martesana presso il poliambulatorio di via Glicini.

Dal mese di aprile la struttura ospita anche l’ambulatorio temporaneo del medico di famiglia dedicato ai cittadini a cui non è ancora stato assegnato un medico di base per effetto di pensionamenti o cessazioni. Per accedere all’ambulatorio temporaneo che eroga tutte le prestazioni del medico di famiglia, come le prescrizioni e le visite, non è necessaria la prenotazione. Gli orari di accesso libero al pubblico sono i seguenti: lunedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; martedì dalle ore 15 alle ore 18, giovedì e venerdì dalle ore 13 alle ore 15. "Nonostante l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari non sia una materia di competenza dei Comuni, in qualità di sindaco non posso non occuparmi delle questioni della salute dei cittadini - spiega il sindaco Gianni Ferretti - accogliamo quindi molto positivamente l’attivazione di questi nuovi servizi".