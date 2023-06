Rho, Visita alla sede di Klinger Italy Srl per Comune e Assolombarda

Visita alla sede di Klinger Italy Srl per Comune di Rho e Assolombarda. Obiettivo: creare relazioni tra le imprese del territorio e la pubblica amministrazione. Il sindaco Andrea Orlandi, l’assessore alle attività produttive e vicesindaco Maria Rita Vergani e il presidente di Zona Nord-Ovest di Assolombarda Marco Delaini hanno visitato lo stabilimento di Klinger Italy Srl di via De Gasperi 88, produttore e fornitore di guarnizioni industriali, sistemi di controllo e monitoraggio dei fluidi. Un campo in cui eccelle a livello internazionale. Si tratta di una nuova tappa di un percorso che avvicina il mondo imprenditoriale all’amministrazione comunale. "L’incontro – dichiarano Marco Delaini e Maria Grazia De Maglie di Assolombarda – è stato utile non solo per far conoscere all’amministrazione comunale questa importante realtà del territorio, ma anche per instaurare un dialogo tra le due parti su tematiche di particolare interesse e rilievo". Lo stabilimento rhodense conta 40 dipendenti e un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro. Produce e commercializza, in Italia e all’estero, guarnizioni e articoli tecnici industriali, prodotti per il controllo dei fluidi. Nel 2021 Klinger Italy ha acquisito la Burocco Industrial Valves S.r.l. e Spiralit S.r.l., specializzata nella produzione di guarnizioni. "Riteniamo fondamentale – commentano sindaco e vicesindaco – tessere relazioni con le imprese del territorio, nell’intento di far nascere una rete che permetta di affrontare insieme opportunità e criticità". Ro.Ramp.