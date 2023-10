"Rho: Stop al degrado e al vandalismo, ripulito il sottopasso pedonale"

Il Comune dichiara guerra al degrado e agli atti di vandalismo. Nei giorni scorsi è stato completamente ripulito il sottopasso pedonale di corso Europa ed è stata ripristinata l’illuminazione. Negli ultimi mesi il sottopasso era stato oggetto di imbrattamenti, oltre che dell’abbandono di rifiuti di ogni genere. Ora è stato chiuso con assi di legno per evitare bivacchi. Le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale consentiranno di controllare l’area e individuare eventuali malintenzionati, come è successo in due episodi diversi. Il primo si era verificato lo scorso 13 settembre 2023, dopo le 23.20, qualcuno accese fuochi di artificio in piazza San Vittore, poi si allontanò lasciando a terra i residui. Il 4 ottobre invece, attorno alle 14.20, i soliti ignoti avevano lanciato alcune transenne in aiuole verdi, causando il danneggiamento di arredi in largo Mazzini. Le telecamere hanno consentito alla polizia locale di identificare e sanzionare i responsabili: nel primo caso si tratta di un rhodense 50enne; nel secondo di un altro rhodense 40enne. Ro.Ramp.