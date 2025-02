Rho, social campus in Mind. Scatta la TikTok challenge: "Ora ascoltiamo i giovani"

Format interattivi e di co-design per coinvolgere i giovani e far emergere i loro talenti. Il contest del Consorzio Tutela Grano Padano Dop per raccogliere le migliori idee creative della Generazione Alpha per il nuovo canale TikTok. Un percorso di recupero della plastica attraverso la robotica e il riciclo innovativo di A2A Life Company. La medicina rigenerativa muscolo-scheletrica con l’Irccs Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio. I laboratori Ri-Costituente di Tikvà Coop per scrivere la Costituzione del 2050. Non una, perchè non bastava più ad accogliere tutti i partecipanti, ma diverse location all’interno di Mind, oltre al Big Theatre.

E anche una singolare tenda dove vivere l’esperienza immersiva del Tunnel del Caos esistenziale, nell’ambito del progetto Change Your Mindset, che prova a raccontare la condizione passeggera di confusione e caos nella vita dei giovani. Migliaia di studenti delle scuole superiori della Lombardia, in presenza e altre centinaia collegati online da tutta Italia. È l’edizione 2025 del Social Innovation Campus di Fondazione Triulza che ieri e oggi ha portato in Mind le nuove generazioni per dialogare con le realtà del Terzo Settore, aziende, centri di ricerca, università, su innovazione e tecnologie ad impatto sociale e ambientale, ma anche i diritti, la cittadinanza attiva e modelli di imprese sociali e cooperative. "È un bel colpo d’occhio entrare nel Big Theatre e vedere tutti questi giovani - dichiara Massimo Minelli, presidente di Fondazione Triulza - oggi è il giorno in cui dobbiamo metterci in ascolto di questi giovani per far emergere le loro competenze, le loro idee, i loro progetti che dimostrano tutti una grande sensibilità per l’ambiente e l’inclusione sociale. Il fatto che ogni anno continuiamo a crescere nei numeri è una conferma della voglia che c’è di confrontarsi e di stare insieme". Il Campus dal 2020 ad oggi ha coinvolto circa 32mila 500 partecipanti di cui oltre 21mila studenti delle scuole superiori della Lombardia e di altre regioni di Italia. E l’edizione 2025 si prepara a battere un nuovo record di presenze.

Perché se è vero che esperienze immersive nella realtà virtuale, collegamenti online e piattaforme web pensate per raggiungere i giovani sono importanti è altrettanto vero che il loro desiderio di incontro reale, l’entusiasmo e la creatività, tra una T-shirt da personalizzare con il nome del proprio team e una partita a carte in attesa della lezione successiva, sono tratti distintivi. E il Consorzio Tutela Grana Padano Dop, l’ha capito. Tant’è che quest’anno è diventato partner del Social Innovation Campus e portato qui la TikTok Challenge, con alcuni check point per capire quanto conoscano il prodotto Dop più consumato al mondo e contribuire allo sviluppo del suo futuro social.