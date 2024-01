“Rho, la città che cambia”. Ecco i 33 progetti all’orizzonte sul tavolo 63 milioni di euro

Da lunedì scattano le modifiche viabilistiche ogni lunedì mattina dalle 06 alle 15. Ecco tutte le indicazioni utili soprattutto ai residenti: divieti di sosta e di transito. Prende il via la trasformazione della città legata ai progetti di "Rho la città che cambia", 33 diverse opere e iniziative che contano su un finanziamento complessivo di 63 milioni di euro, in gran parte legati ai fondi del Pnrr. Nel frattempo proseguono i lavori in via San Martino per la costruzione di un nuovo asilo nido, in via Rosselli continua la ristrutturazione degli stabili ai civici 4 e 8. Prende forma la creazione di un refettorio al servizio delle scuole "Federici" di via Mazzo e "Medaglie d’oro" di via Terrazzano e sta per partire il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti, secondo il progetto del paesaggista francese Michel Desvigne. Questo cantiere comporta lo spostamento delle bancarelle del mercato. Da lunedì il trasferimento nelle vie Madonna, piazza San Vittore, Garibaldi, Italia e don Albertario, richiederà modifiche alla viabilità che saranno in vigore solo il giorno di mercato, ogni lunedì dalle 6 alle 15.

Nel dettaglio in via Madonna, le bancarelle del mercato saranno collocate nel tratto tra via Asilo e Largo Kennedy. Questo nuovo assetto comporterà il divieto di transito di ogni veicolo in quel tratto. Dai cortili di via Madonna, negli orari di mercato i residenti non potranno né entrare né uscire in auto. Da Largo Kennedy si potrà svoltare unicamente a sinistra su via Madonna per raggiungere via Garibaldi. In piazza San Vittore le bancarelle del mercato troveranno sede nell’area centrale della piazza. I passi carrai non saranno accessibili ai residenti negli orari di mercato: non si potrà né entrare, né uscire in auto. Lungo via Meda nulla cambia nella collocazione abituale delle bancarelle. In via Italia da via Don Albertario a via Piero della Francesca, il mercato si prolungherà in questo tratto di vie e nelle giornate di mercato, dalle 6 alle 15, saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e il divieto di transito. "Il 2024 sarà, di fatto, un anno di grandi cambiamenti. Ogni modifica è stata studiata con attenzione, con la collaborazione di diversi uffici e della polizia locale. A tutti i cittadini coinvolti chiedo la pazienza di sopportare gli inevitabili disagi e di guardare con fiducia al futuro", conclude il sindaco di Rho, Andrea Orlandi.