Rho, infortunio sul lavoro: un 75enne cade da 8 metri

Rho (Milano), 21 ottobre 2024 – Infortunio sul lavoro all’azienda Nastritalia della frazione di Mazzo, che produce e commercializza nastri adesivi per pelli e calzature. Un addetto è precipitato dal tetto del capannone, da un’altezza stimata di circa 7/8 metri, per cause ancora da accertare. La vittima è un anziano di 75 anni, che ha riportato un trauma cranico, fratture al bacino e agli arti superiori. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, due ambulanze e le forze dell’ordine, che ora dovranno cercare di ricostruire quello che è successo al capannone di via Grandi.