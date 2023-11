Rho, il centro cambia volto. In arrivo la piazza degli incontri: lavori al via da metà gennaio

È uno dei progetti di rigenerazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr che cambierà il volto del centro di Rho. Ed è anche uno dei primi a diventare realtà. Stiamo parlando del progetto di piazza Visconti, la piazza davanti al municipio, un intervento da tre milioni di euro che trasformerà questo luogo in una "piazza degli incontri". I lavori partiranno dopo il 15 gennaio, in modo da non intralciare lo shopping e gli eventi natalizi. La durata stimata degli interventi è di 18 mesi, l’impresa conta di ultimare tutto in 16 mesi. "Abbiamo studiato ogni passaggio per garantire vita regolare alle attività commerciali e l’accesso e il transito dei residenti - spiega l’architetto Marco Guarino -. Siamo disponibili a dialogare per far funzionare tutto nel modo più efficiente possibile e attuare il progetto del paesaggista francese Michel Desvigne. Un progetto semplice dal punto di vista architettonico e realizzativo e al tempo stesso molto preciso e per questo di grande suggestione". Le buone intenzioni dell’impresa ovviamente dovranno fare i conti con eventuali imprevisti e le condizioni meteo. Entro fine anno verrà emesso un Bando per i ristori economici alle attività commerciali. "Il cantiere della piazza sarà organizzato in quattro diverse fasi, ancora per un anno la viabilità attuale non verrà modificata ma sarà necessario trasferire in altre strade le bancarelle del mercato settimanale del lunedì mattina - dichiara il sindaco Andrea Orlandi -.

La fontana lineare prevista da Desvigne dalla fine di porta Ronca a largo Agostino Casati è stata modificata: si realizzerà solo accanto all’area verde sulla piazza e non avrà uno scalino ma un solco con giochi d’acqua simili al parco Europa. A marzo partirà anche il cantiere della ex scuola Marconi, che porterà alla nascita del nuovo municipio, della nuova biblioteca e di una terza piazza nel cuore della città". Durante i lavori non cambierà nulla per quanto riguarda i parcheggi di via De Amicis, largo Rusconi e nel parcheggio Meda-Garibaldi nulla cambia. A fine lavori la piazza non sarà più un un luogo di passaggio. "Tutto è stato studiato misurando i flussi di traffico di attraversamento e verso il centro - spiega l’assessore alla Mobilità Valentina Giro -. Puntiamo a un’area centrale a mobilità lenta, pedonale, dove le auto potranno passare tra via De Amicis e Porta Ronca, ma a velocità ridotta. In questo modo si ridurrà il traffico di attraversamento, ma sarà ancora possibile raggiungere i servizi e le attività commerciali del centro con una buona disponibilità di parcheggi sotto al nuovo municipio, in sostituzione di quelli eliminati in piazza Visconti".