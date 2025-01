Rho-Gallarate. Strategico il quarto binario

MoroniPerché è importante il quarto binario tra Rho e Gallarate. Sulla Rho-Gallarate non tutti i treni viaggiano alla stessa velocità e questo penalizza la capacità della linea. I 4 binari consentirebbero la separazione dei flussi. Per treni veloci intendiamo i treni che effettuano poche fermate lungo la tratta, ad esempio i Regio Express (fanno fermata solo a Gallarate, Busto e Legnano). Per lenti, invece, i suburbani che effettuano tutte le fermate. In mezzo ci mettiamo anche i merci. Tra Milano e Gallarate la frequenza a 30 minuti della S5 è considerata insufficiente ma non migliorabile e sulla stessa linea devono convivere anche i treni Regio Express, merci ed Eurocity. La differenza di velocità, che è la cosa più critica di un orario ferroviario, è davvero significativa per un servizio Suburbano che di norma fa fermate ogni 2/5 km. Se vogliamo portare più persone dall’automobile alla ferrovia, aggiungere una coppia di binari sulla tratta di 8 km tra Parabiago e Rho risulta la soluzione più efficace. Verrebbe istituito un nuovo servizio suburbano – S14 da Parabiago a Rogoredo – e la S11 sarebbe portata a Parabiago. Un incremento complessivo di capacità dagli attuali 10 treni ora per direzione a 24.

Nicolò MianiArcisate (Varese)Flussi separati, treni lenti e treni veloci che non s’incrociano. È la convinzione dell’amico e affezionato corrispondente Nicolò. Ma a monte c’è la storia lunga e tortuosa del quarto binario, da anni al centro delle proteste del Comune e dei cittadini di Vanzago. Ultimo capitolo (per ora): dopo l’appello di Rfi, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza con la quale il Tar della Lombardia aveva fermato il progetto definitivo.mail: gabrielemoroni51@gmail.com