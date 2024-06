Rho, ciclista investito e ucciso da una betoniera

Milano (Rho) – Ancora un dramma sulle strade con un ciclista protagonista: un 70enne in bicicletta è stato travolto e ucciso da una betoniera all’incrocio tra corso Europa e via del Maino a Rho. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale dell’ultimo periodo nel Milanese in cui un ciclista perde la vita.

Rho, betoniera travolge e uccide ciclista 70enne in corso Europa

La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma pare che la bicicletta stesse percorrendo Corso Europa lungo il senso in direzione Legnano. L’unica certezza è che il 42enne alla guida della betoniera ha travolto fatalmente il ciclista, morto sul colpo.

L’incidente si è consumato nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Sul posto sono subito arrivati un’ambulanza e un elicottero di soccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite ma è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Rho per tutti gli accertamenti del caso. La polizia è al lavoro per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.