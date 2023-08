"Rho: Bando per Punto Ristoro alla Stazione"

Pubblicato il bando della Società Ferservizi, del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, per la gestione del bar della Stazione Rho-Fiera Milano. Dopo la chiusura del punto Autogrill la stazione ferroviaria e metropolitana, porta d’ingresso di Mind (Milano Innovation District) e della Fiera di Rho, è rimasta sprovvista di un servizio di ristoro. Ferservizi, sul proprio portale e su quello del Comune di Rho, ha pubblicato un “invito a offrire” per la locazione di una porzione immobiliare nel Fabbricato Viaggiatori della stazione (per una superficie complessiva di 445 metri quadri): "Il locale dovrà essere adibito ad attività di caffè – ristoratore", si legge nel bando. C’è tempo per la presentazione dell’offerta fino al 10 ottobre. A vincere sarà l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa rispetto al canone annuo a base dell’offerta richiesta pari a 40mila euro più Iva. La locazione avrà durata di anni 6, rinnovabile per ulteriori 6 anni. Gli interessati sono obbligati, pena l’esclusione dal concorso, a effettuare un sopralluogo nell’area: gli appuntamenti potranno essere concordati con i referenti incaricati: Carmelo Oliveri (telefono 335.7273550) e Beatrice Palamà (333.260542).