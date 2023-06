Rho: affidata la gestione dei chioschi dei parchi De Vecchi e Europa

Affidata la gestione dei chioschi del parco di via Pomé e di quello di corso Europa a Rho. A pochi giorni dall’inizio dell’estate il Comune ha individuato il nuovo gestore dei chioschi che si trovano nei due parchi più frequentati della città, il De Vecchi in via Pomé e il parco Europa, tra corso Europa e via Pertini, ma chiusi e abbandonati da mesi a causa della scadenza dei precedenti appalti. All’avviso esplorativo pubblicato lo scorso 4 maggio per acquisire manifestazioni di interesse hanno risposto quattro operatori economici ma solo uno di loro ha allegato anche l’offerta economica. La commissione dopo aver esaminato la documentazione ha affidato la gestione per entrambi i chioschi a Simone Angius già titolare dell’Eureka wine bar enoteca di via Giusti, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. "Abbiamo consegnato le chiavi al gestore giovedì 8 giugno - precisa l’assessore al Patrimonio, Nicola Violante (nella foto) -. Confidiamo che l’accordo, della durata di sette mesi, possa dare buoni risultati a favore di tutti coloro che, nei mesi più caldi, amano frequentare il parco De Vecchi e il parco Europa per trascorrere giornate e momenti all’aria aperta, trovando anche occasioni di ristoro nelle aree stesse".

La chiusura dei chioschi nei mesi scorsi era stata oggetto da parte di polemiche da parte di Fratelli d’Italia che aveva puntato il dito contro l’amministrazione comunale per il ritardo con il quale aveva pubblicato il bando, lasciando i rhodensi per mesi senza un punto di ristoro. Ma non solo, nel caso del bar di via Pomè, la forza politica che siede tra i banchi dell’opposizione, aveva denunciato anche lo stato di incuria e degrado, oltre che l’abbandono di attrezzature e arredi. Ro.Ramp.