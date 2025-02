Rho, 70enne sotto un’auto: "Chi ha visto ci contatti"

Stava attraversando la strada, in corso Europa all’altezza di via Dante a Rho, quando è stato investito da un’automobile.Un pensionato di 70 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti del Commissariato di Rho-Pero, l’uomo stava attraversando la strada, sembra all’altezza delle strisce pedonali, quando una macchina lo ha travolto. Il pensionato ha fatto un volo di alcuni metri finendo a terra.L’automobilista si è fermato e sarebbe stato proprio lui a chiamare il 112. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza e automedica, oltre alle forze dell’ordine. Il rhodense era in stato di incoscienza e dopo le prime cure mediche è stato trasportato in codice rosso al Niguarda. Ha riportato traumi in diverse parti del corpo, è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Oltre ai rilievi sul posto è stata ascoltata la testimonianza dell’automobilista, che è rimasto illeso.

Ieri i familiari del 70enne hanno pubblicato un post-appello sui social. "Cercasi testimoni dell’incidente stradale avvenuto il 5 febbraio tra le 20 e 20.40 a Rho, in corrispondenza dell’incrocio tra Corso Europa e Via Dante. Una persona anziana è stata investita da un’ automobilista in corsa e ha riportato gravi ferite. Chiamateci al numero 335-6058895. Grazie in anticipo".In attesa dei testimoni, intanto sui social, è esplosa la polemica sulla scarsa sicurezza di quell’attraversamento. In molti hanno voluto denunciare la situazione di "quell’incrocio bruttissimo e completamente al buio".mail: roberta.rampini@ilgiorno.it