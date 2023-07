Rho, azienda abusiva sui terreni comunali: partito lo sgombero nella frazione di Terrazzano

Rho, 4 luglio 2023 – Ruspe al lavoro questa mattina in via Arese a Terrazzano. Operazione di sgombero su un’area di proprietà comunale dove una società operava da tempo in modo illegale con tanto di sede e magazzino. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale di Rho affiancati dalle Forze dell’ordine.

Sull’area erano stati realizzati interventi edilizi in assenza di permesso di costruire da qui l’ingiunzione di demolizione a cui seguirà il ripristino dello stato dei luoghi, svolto l’iter burocratico previsto in questi casi il comune di Rho è ora l’effettivo proprietario dell’area e subito sono state avviate le opere di demolizione dei manufatti abusivi.

Un polmone verde al posto dei fabbricati

L’area sarà recuperata a verde nell’ambito di Forestami, il progetto di forestazione urbana, ideato dall’archistar Stefano Boeri (presidente della Triennale e del Comitato scientifico di Forestami) che sta incrementando il capitale naturale della Città metropolitana di Milano con l’obiettivo di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 moltiplicando il numero delle piante lungo strade, piazze e cortili, sui tetti e sulle facciate delle case. Rho è tra i comuni partecipanti.

“E’ stata ripristinata la legalità in un luogo in cui non c’era più – commenta il sindaco di Rho, Andrea Orlandi -. Rho è contro tutte le illegalità. Ringrazio la Polizia Locale e gli Uffici comunali coinvolti per l’impegno e la professionalità profusa in questa difficile operazione. Ringrazio il Prefetto di Milano e il Questore, che hanno sostenuto questa operazione, e tutte le Forze dell’ordine intervenute in loco. Ancora una volta la nostra città dimostra il proprio impegno fattivo contro qualsiasi azione operata contro le istituzioni”.

L’intervento di forestazione “sarà realizzato non appena l’area sarà liberata dai manufatti abusivi e dalle attrezzature abbandonate”, assicura l’amministrazione comunale.