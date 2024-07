Restyling di scuole, strade e parchi. Sul piatto 7 milioni e mezzo di euro

Sette milioni e mezzo di euro. Questa la cifra che, approvata dall’ultimo consiglio comunale con una variazione al piano delle opere pubbliche, sarà investita dall’ente locale per nuovi interventi di manutenzione degli spazi comuni. A beneficiarne scuole, strade e parchi. Il maggior impegno economico, 2 milioni 610mila euro, sarà destinato all’ammodernamento delle scuole: verranno realizzati l’efficientamento energetico della materna "Arcobaleno", la riqualificazione energetica (con adeguamento antisismico) della primaria "King" e la manutenzione straordinaria del tetto di via Greppi.

Altri interventi riguarderanno la sicurezza stradale, il decoro dei parchi e la riqualificazione della piattaforma ecologica di Monticello. Nel primo caso, oltre un milione e mezzo di euro sarà destinato a strade, marciapiedi e cavalcavia. Sul fronte delle aree verdi, sono previsti lavori per quasi un milione di euro al parco Mattei, al parchetto di via Po e al parco dei conigli, nonché allo skatepark di via Maritano. Nella piattaforma ecologica di Monticello si procederà, tra l’altro, al cablaggio dell’area.

Un pacchetto di opere che, a detta del sindaco Francesco Squeri, "rappresenta un passaggio fondamentale per garantire maggiore decoro alla città. Le somme stanziate, infatti, ci consentiranno di dare seguito agli interventi avviati nel corso degli ultimi due anni. Gli oltre due milioni di euro previsti per le scuole, ad esempio, andranno ad aggiungersi ai 9 milioni e 40mila euro spesi a partire dal 2022 per la realizzazione di 11 interventi negli istituti scolastici cittadini. Grazie alla variazione del piano delle opere pubbliche, oltre ai lavori nelle scuole riusciremo a realizzare il rifacimento degli asfalti e dei marciapiedi, la manutenzione dei parchi, l’ammodernamento della piattaforma ecologica e molti altri piccoli lavori che, nel complesso, eleveranno la qualità degli spazi pubblici".