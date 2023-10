Restyling dell’ex linificio. Torna in carica l’Infopoint

Si ritorna a parlare di punto informativo, struttura da realizzare inserita nelle trattative tra Comune e imprenditore privato nel progetto per la riqualificazione dell’ex linificio. Sarà, quindi, registrata come la terza struttura di Infopoint sul territorio del Comune nello spazio di poco più di un chilometro, due dei quali mai utilizzati. Si risale all’epoca di Rosa Casati, sindaco nel periodo 2001-2006 per la costruzione del primo punto informativo. Inserito nel progetto di riqualificazione dell’area Isola Borromeo in parco pubblico, fu poi trasformato in magazzino del punto ristoro di quel parco. Ci aveva poi riprovato la giunta guidata da Roberto Maviglia. Nel progetto di riqualificazione del dopolavoro venne inserito un Infopoint dal costo di 170mila euro, inaugurato nell’ottobre del 2015, mai utilizzato. "L’Amministrazione precedente di centrosinistra - così Elena Bornaghi leader di Cassano Obiettivo Comune - ha avuto la responsabilità di non aver prodotto un benché minimo progetto di utilizzo dell’Infopoint Leonardesco voluto al dopolavoro. All’interno della maggioranza attuale, invece, c’è chi si era impegnato a fare chiarezza sui fondi arrivati e sulla corrispondenza del manufatto al progetto finanziato, ma non ha fatto seguire atti agli impegni". S.D.